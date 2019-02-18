Нефть дорожает 18 февраля на фоне ослабления доллара, Brent выросла до $66,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в ходе торгов в понедельник благодаря снижению курса доллара США к основным мировым валютам.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:02 EET увеличилась на $0,14 (0,21%) - до 66,39 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,4 (0,72%) - до 55,99 доллара за баррель.

Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не будет в связи с государственным праздником в США (День президентов).

Индекс WSJ Dollar Index, оценивающий динамику доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов. Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых рынков, включая рынок нефти.

Инвесторы между тем продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа о достижении существенного прогресса в торговых переговорах с КНР. В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о позитивных подвижках в переговорах.

Переговоры между двумя государствами продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.

"Торговые переговоры между США и Китаем близки к прорыву, что привело к снижению курса доллара", - говорит старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарца.

Эксперты JBC Energy полагают, что в краткосрочной перспективе цена нефти марки Brent может начать штурмовать отметку в $70 за баррель.