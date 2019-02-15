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Цены на АЗС в Киеве 15 февраля еще немного снизились
14:27 15.02.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 15 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, автомобильный газ продолжает дешеветь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
26,99
|
27,29 (-0,70)
|
28,99 (-0,40)
|
28,39
|
10,69 (-0,30)
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
10,78
|
AMIC
|
27,49
|
28,49
|
29,49
|
27,79 (-0,70)
|
10,19 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
25,79
|
26,79
|
27,99
|
25,99
|
10,39 (-0,10)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
9,90 (-0,20)
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
10,69 (-0,20)
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
10,79
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,49
|
10,49
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
9,95
|
Авантаж 7
|
25,95
|
26,95
|
27,65
|
25,95
|
9,75
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
10,20
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,49
|
9,85
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
10,89
|
Маркет
|
25,55
|
26,66
|
‒
|
25,55
|
Luxwen
|
26,19 (-0,20)
|
26,69 (-0,20)
|
28,29 (-0,20)
|
28,29 (-0,20)
|
10,29 (-0,10)
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,69
|
27,36
|
28,36 (-0,08)
|
29,37 (-0,04)
|
28,25 (-0,07)
|
10,35 (-0,07)
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