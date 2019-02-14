Цена на нефть марки Brent 14 февраля превысила $64 за баррель на торговом оптимизме

Мировые цены на нефть поднимаются в четверг утром, при этом стоимость нефти марки Brent впервые с 21 ноября 2018 года поднялась выше 64 долларов за баррель на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта США и КНР, которое станет благоприятным фактором для перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.03 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,66% - до 64,03 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,58% - до 54,21 доллара за баррель.

По состоянию на 7.03 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,60% - до 63,99 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель повышался до 64,04 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,50% - до 54,17 доллара за баррель.

Мировые инвесторы с оптимизмом наблюдают за ходом двухдневных торговых переговоров США и Китая, которые стартуют в Пекине в четверг. У сторон остаются лишь две недели на достижение соглашения, которое бы устраивало и Пекин, и Вашингтон, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.

Во вторник Дональд Трамп заявил, что дедлайн на введение новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату в случае близости сторон к соглашению по итогам переговоров. При этом он сказал, что до конца марта не планируется встреч с лидером КНР Си Цзиньпином, однако эта встреча произойдет, когда Трамп почувствует, что стороны близки к торговой сделке.

Старший рыночный аналитик OANDA Альфонсо Эспарса (Alfonso Esparza), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что временное перемирие в торговой войне США и Китая закончится 1 марта, но учитывая прогресс в переговорах, этот срок может быть продлен, и на этом фоне растут надежды на встречу лидеров двух стран позднее в марте.

При этом рост стоимости нефти ограничивает статистика из США. По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю в США увеличились на 3,6 миллиона баррелей, хотя ожидался рост только на 2,7 миллиона. При этом добыча нефти в стране за период не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и осталась на рекордно высоком уровне 11,9 миллиона баррелей в день.