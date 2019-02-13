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Мелкооптовые цены ДТ за неделю снизились на 50 коп./л
16:57 12.02.2019 |
Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте за неделю снизилась на 50 коп./л (на 2,1%) до 22,57 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Минимальные, заявленные трейдерами цены на трубопроводное ДТ в Новограде-Волынском за неделю опустились на 45 коп./л - с 22,25 грн/л до 21,80 грн/л. 12 февраля семь трейдеров предлагали бензовозные партии в переделах 21,80-22,00 грн/л.
Минимальная цена на российский ресурс в Коростене 12 февраля опустилась до 21,70 грн/л. По информации enkorr, реальные сделки заключались по 21,60 грн/л.
За этот же период в столичном регионе за неделю минимальные, предложенные трейдерами цены снизились до 22,1 грн/л против 22,60 грн/л на прошлый вторник. В южных регионах стоимость ДТ уменьшилась на 30 коп./л до 22,50 грн/л.
Кременчугский НПЗ предлагает свободные объемы ДТ по 22,15 грн/л, топливо Шебелинского ГПЗ последнее время на спотовые торги не выставляется.
В крупнооптовом сегменте средняя цена ДТ за неделю опустилась на 610 грн/л (2,3%) до 25 740 грн/т. На станции Новоград-Волынский 12 февраля ж/д-партии предлагались по 25 600-25 800 грн/т, на ст. Коростень - 25 550-25 650 грн/т.
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