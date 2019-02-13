Нефть 12 февраля усилила подъем после ежемесячного обзора ОПЕК, Brent близка к $63 за баррель

Цены на нефть усилили подъем во вторник после публикации ежемесячного обзора ОПЕК, из которого следует, что страны картеля в январе сократили производство нефти на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Тем самым они выполнили соглашение ОПЕК+ на 86%.

Вместе с тем, аппетит инвесторов к риску поддерживают сообщения о том, что демократы и республиканцы американского Конгресса достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы. Ожидается, что их договоренности помогут предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные.

Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 кв поднялся на $1,42 (2,32%), до 62,93 доллара за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,07 (2,04%) - до 53,48 доллара за баррель.

Наибольшее снижение добычи в ОПЕК продемонстрировала Саудовская Аравия - на 350 тыс. б/с, до 10,21 млн б/с, по оценкам картеля. Ранее сама страна отчиталась о снижении на 400 тыс. б/с - до 10,243 млн б/с.

Добыча нефти в Иране, который не участвует в новой сделке ОПЕК+, осталась на уровне предыдущего месяца - 2,7 млн б/с. Венесуэла и Ливия, также исключенные из сделки, показали дополнительное снижение в 60 тыс. б/с - до 1,1 млн б/с и в 52 тыс. б/с - до 895 тыс. б/с

Участники рынка ждут данных о состоянии товарных запасов топлива в США от Американского института нефти (API) и министерства энергетики, а также ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что запасы нефти в США выросли по итогам четвертой недели подряд - это будет самый длительный непрерывный рост с ноября.

Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает увеличение запасов за неделю, завершившуюся 8 февраля, на 2,4 млн баррелей.