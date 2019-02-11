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Нефть дешевеет 11 февраля на опасениях роста добычи в США
08:08 11.02.2019 |
Цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне данных об увеличении числа действующих буровых установок в США, которые усилили опасения о росте предложения сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.27 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,89%, до 61,55 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,29%, до 52,04 доллара за баррель.
В понедельник инвесторы отыгрывают пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), о том, что число нефтяных буровых в стране по итогам недели выросло на семь, до 854 штук. Трейдеры опасаются роста добычи нефти в США, которая и так находится на рекордно высоком уровне, и ее предложения на мировом рынке.
В то же время поддержку ценам на "черное золото" продолжает оказывать ситуация вокруг венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, против которой США 28 января ввели санкции, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Добыча и экспорт сырья из Венесуэлы снижается.
"Проблемы в Венесуэле продолжают оказывать поддержку ценам. Появляются сообщения о том, что PDVSA изо всех сил пытается обеспечить новые рынки для своей нефти после введения США дополнительных санкций", - сказали агентству Рейтер аналитики банка ANZ.
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