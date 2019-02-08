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Цены на АЗС в Киеве 8 февраля практически не изменились
17:23 08.02.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 8 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, автомобильный газ еще немного подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,49
|
28,39
|
29,39
|
28,99
|
11,09 (-0,30)
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,28
|
AMIC
|
27,49
|
28,49
|
29,49
|
28,49
|
10,49
|
БРСМ-Нафта
|
25,79
|
26,79
|
27,99
|
26,29
|
10,79
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
10,20
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
11,49
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,29
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,49
|
10,69
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
10,25
|
Авантаж 7
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
25,95
|
9,95 (-0,10)
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
10,70
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,99
|
9,99 (-0,16)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
11,39
|
Маркет
|
25,55
|
26,66
|
‒
|
25,55
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
10,39 (-0,40)
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,69
|
27,43
|
28,49
|
29,44
|
28,42
|
10,71 (-0,07)
|
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