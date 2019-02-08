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Нефть дешевеет 8 февраля на обострении торговых опасений
07:44 08.02.2019 |
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне обострения опасений за перспективы торговых отношений двух крупнейших мировых экономик - США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.42 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,7%, до 61,2 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,82%, до 52,21 доллара за баррель.
В центре внимания рынков оказалось заявление президента США Дональда Трампа о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. При этом ранее на текущей неделе китайские СМИ сообщали, что такая встреча может пройти в конце февраля во Вьетнаме. Таким образом, на рынках обострились опасения относительно перспектив торгового конфликта двух стран и его влияния на мировую экономику, рост которой уже замедляется.
Замедление экономического роста традиционно негативно отражается на мировом спросе на нефть. "Цены на нефть откатились к недельным минимумам, поскольку перспективы замедления экономического роста могут сигнализировать о возвращении увеличения запасов (нефти - ред.)", - сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).
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