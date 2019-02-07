Нефть дешевеет 7 февраля на статистике по добыче и запасам сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне данных минэнерго США о сохранении добычи сырья в стране на рекордном уровне, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.07 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,35% - до 62,47 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,28%, до 53,86 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать данные минэнерго США, опубликованные в среду. С одной стороны запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли меньше, чем ожидалось, однако инвесторов расстроил тот факт, что добыча нефти в США за неделю составила рекордные 11,9 миллиона баррелей в день, не изменившись по сравнению с прошлой неделей.

При этом поддержку ценам продолжает оказывать ситуация в Венесуэле. США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

"Мы ожидаем роста цен на нефть в первой половине 2019 года из-за ухудшения ситуации с поставками и снижения во второй половине года из-за ослабления экономической активности и увеличения экспорта нефти США на международные рынки", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка BNP Paribas.