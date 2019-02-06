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Нефть слабо дешевеет 6 февраля после данных API по росту запасов сырья в США
07:53 06.02.2019 |
Мировые цены на нефть незначительно снижаются в среду утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.41 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,06% - до 62,94 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,02%, до 53,65 доллара за баррель.
Давление на стоимость нефти оказывают данные API, свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 1 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,514 миллиона баррелей после роста на 2,098 миллиона баррелей неделей ранее. Таким образом, показатель рос третью неделю подряд.
Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,179 миллиона баррелей после увеличения на 919 тысяч баррелей неделей ранее.
При этом поддерживающим нефть фактором остаются беспокойства по поводу сокращения поставок сырья из Венесуэлы из-за санкций США. В начале недели газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении нефтяной госкомпании PDVSA и продолжает падать. По данным издания, венесуэльская нефть заполняет сейчас внутренние нефтехранилища и почти не поступает на внешний рынок. Добыча нефти также сильно снижается.
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