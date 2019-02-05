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Цены на АЗС в Киеве 5 февраля продолжили снижение
14:57 05.02.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 5 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, автомобильный газ в очередной раз подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,49
|
28,39
|
29,39
|
28,99
|
11,39 (-0,06)
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,28 (-0,30)
|
AMIC
|
27,79
|
28,79
|
29,79
|
28,79
|
10,69
|
БРСМ-Нафта
|
25,79
|
26,79
|
27,99
|
26,49
|
10,99
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
10,20 (-0,40)
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
11,49 (-0,30)
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,29 (-0,30)
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,49
|
10,69
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
10,55
|
Авантаж 7
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
25,95
|
10,25
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
10,70
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,99
|
10,45
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,69
|
Маркет
|
25,55 (-0,36)
|
26,66 (-0,33)
|
‒
|
25,55 (-0,71)
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
10,79
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,69
|
27,46 (-0,01)
|
28,52
|
29,46
|
28,45 (-0,01)
|
10,89 (-0,10)
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