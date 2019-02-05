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Цены на нефть растут 5 февраля на данных о сокращении добычи в ОПЕК+, Brent подорожала до $62,9 за баррель
14:00 05.02.2019 |
Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов во вторник на сигналах сокращения добычи в странах ОПЕК+.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:11 EET составляет 62,9 доллара за баррель, что на $0,39 (0,62%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,51 (0,93%) - до 55,07 доллара за баррель.
Как сообщил на прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак со ссылкой на предварительные данные, Россия в январе снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+). По сравнению с декабрем прошлого года добыча снизилась на 100 тыс. б/с.
Тем временем Саудовская Аравия, по мнению аналитиков, сокращает добычу сильнее, чем предусматривает соглашение ОПЕК+. В Иране и Венесуэле нефтедобыча падает из-за американских санкций.
Также трейдеры следят за запасами энергоносителей в США. Отчет министерства энергетики об изменении запасов за минувшую неделю будет обнародован в среду, 6 февраля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.
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