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На АЗС в Киеве 4 февраля подешевел автомобильный газ
15:24 04.02.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 4 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, автомобильный газ снова подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
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А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,49
|
28,39
|
29,39
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28,99
|
10,45 (-1,00)
|
WOG
|
28,99
|
29,99
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30,99
|
29,99
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11,58
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AMIC
|
27,79
|
28,79
|
29,79
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28,79
|
10,69
|
БРСМ-Нафта
|
25,79
|
26,79
|
27,99
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26,49 (-0,10)
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10,99 (-0,30)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
10,60
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
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29,79
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11,79
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ОККО
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28,99
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29,99
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30,99
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29,99
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11,59
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SUN OIL
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26,39
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27,39
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26,49 (-0,50)
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10,69 (-0,30)
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Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
10,55
|
Авантаж 7
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
25,95
|
10,25
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
10,70
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,99
|
10,45
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,69
|
Маркет
|
25,91
|
26,99
|
‒
|
26,26
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
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28,49
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28,49
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10,79 (-0,50)
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Chipo
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25,29
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25,79
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28,46 (-0,03)
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10,92 (-0,15)
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