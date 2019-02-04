Нефть 4 февраля перешла к росту, цена Brent поднялась выше $63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно дорожает в ходе торгов в понедельник на ожиданиях замедления роста добычи в США и из-за продолжающегося кризиса в Венесуэле.

Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 EET увеличилась на $0,29 (0,46%) - до 63,04 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,06 (0,11%) - 55,32 доллара за баррель.

Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 15 единиц - до 847. Показатель стал минимальным почти за девять месяцев.

Кроме того, рынок продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. На прошлой неделе США ввели санкции против нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA), а в минувшие выходные президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность отправки в Венесуэле американских военных. В интервью телеканалу CBS он заявил, что этот вариант рассматривается администрацией США наряду с прочими.

Тем временем эксперты, опрошенные Thomson Reuters, полагают, что ОПЕК сократила добычу в январе на 890 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 30,98 млн б/с. Примерно половина указанного сокращения пришлась на Саудовскую Аравию.

"Санкции против Венесуэлы и сокращение добычи в Саудовской Аравии оказывают определенную поддержку нефтяному рынку, - говорит управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix Оливье Жакоб. - В настоящее время явных признаков излишка предложения не наблюдается".