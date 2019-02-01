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Дионисий Галикарнасский
Цены на нефть растут 1 февраля на торговом оптимизме
07:59 01.02.2019 |
Мировые цены на нефть растут в пятницу после новостей о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.45 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23%, до 60,98 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,13%, до 53,85 доллара за баррель.
В центре внимания инвесторов в пятницу оказалось заявление министерства коммерции КНР, согласно которому китайская делегация считает, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США 30-31 января сторонам удалось добиться важного прогресса. На этом фоне трейдеры надеются на скорое разрешение продолжительного торгового конфликта двух крупнейших мировых экономик.
Кроме того, поддержку ценам на нефть продолжает оказывать ситуация вокруг Венесуэлы. США 28 января объявили о введении санкций в отношении нефтяной PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
"Последние американские санкции могут привести к потере экспорта венесуэльской нефти в США объемом 500 тысяч баррелей в день", - отметили аналитики банка Citi, мнение которых приводит агентство Рейтер.
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