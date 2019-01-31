Финансовые новости
- |
- 31.01.19
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На АЗС Киева 31 января подешевел автомобильный газ
15:26 31.01.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 31 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, немного подешевел автомобильный газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,49
|
28,39
|
29,39
|
28,99
|
11,65
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,58 (-0,30)
|
AMIC
|
27,79
|
28,79
|
29,79
|
28,79
|
10,69
|
БРСМ-Нафта
|
25,79
|
26,79
|
27,99
|
26,59
|
11,29
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
10,60
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
11,99 (-0,30)
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,59 (-0,30)
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,99
|
10,99
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
10,85 (-0,30)
|
Авантаж 7
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
25,95
|
10,45
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
10,90 (-0,30)
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,99
|
10,65
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,99 (-0,30)
|
Маркет
|
25,91 (-0,35)
|
26,99 (-0,28)
|
‒
|
26,26
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
11,29
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,99
|
27,46
|
28,53
|
29,46
|
28,49
|
11,18 (-0,13)
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ ухудшил оценку роста ВВП в 2018г, оставил неизменным прогноз на 2019-20гг
|Травма Януковичем. Почему Тимошенко опять идет на войну, а не на выборы
|Иностранцы 30 января распродавали валюту на межбанке, но совсем скоро начнут ее скупать
|Коболев назвал условие, при котором «Нафтогаз» установит счетчики потребителям
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|11,2% потребителей газа не использует счетчики, - НКРЭКУ
|Инициатива Кабмина монетизировать субсидии наличными не возымеет существенного влияния на инфляцию - НБУ
|НБУ оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в $11 млрд по итогам 2018
|НБУ прогнозирует размещение Украиной еврооблигаций на $2 млрд в 2019
|На АЗС Киева 31 января подешевел автомобильный газ
|Цены на нефть слабо меняются 31 января, WTI завершает январь рекордным ростом в истории
Это интересно
|Норвегия рассматривает возможность постройки подводных плавучих туннелей
|На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
|Volkswagen сохранил статус крупнейшего в мире производителя авто
|Топ-10 самых странных предметов одежды от модных дизайнеров
|Chainalysis: Две группы хакеров украли $1 млрд в криптовалюте
|Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года
|Раскрыто оснащение смартфона Sony Xperia XZ4: чип Snapdragon 855 и батарея на 4400 мА·ч