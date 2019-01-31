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Швейцарская сеть заправок выходит на украинский рынок
08:31 31.01.2019 |
Швейцарская международная сеть АЗС Avia Association в лице польской Unimot и поставщик светлых нефтепродуктов Wexler Group подписали меморандум о сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе Украины.
Как сообщает пресс-служба Wexler Group, первые АЗК Avia появятся в Украине в 2019 году.
Также Avia и Wexler Group начнут в Украине совместное производство моторного топлива и горюче-смазочных материалов.
Сеть Avia насчитывает более 3000 АЗС в 14 странах Европы.
Ранее Unimot получила разрешение от швейцарской Avia International на использование бренда в Украине и заявила о планах по открытию в стране первых АЗС в 2019 году.
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