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Цены на АЗС в Киеве 29 января почти не изменились
14:33 29.01.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 29 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,49
|
28,39
|
29,39
|
28,99
|
11,65
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,18
|
AMIC
|
27,79
|
28,79
|
29,79
|
28,79
|
10,79 (-0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
25,79
|
26,79
|
27,99
|
26,59
|
11,29 (-0,10)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
10,60 (-0,50)
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
12,29
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,19
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,99
|
11,49
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
11,15
|
Авантаж 7
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
25,95
|
10,55
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
11,20
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,99
|
10,65
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,29
|
Маркет
|
26,26
|
27,27
|
‒
|
26,26
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
11,29
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,99
|
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