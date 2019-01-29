Финансовые новости
- |
- 29.01.19
- |
- 10:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть 29 января слабо реагируют на санкции США против венесуэльской PDVSA
07:58 29.01.2019 |
Мировые цены на нефть демонстрируют слабую положительную динамику во вторник утром после того, как США ввели санкции против венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.42 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% - до 59,89 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,23%, до 52,11 доллара за баррель.
Цены на нефть получили определенную поддержку после того, как США в понедельник заблокировали все активы и интересы венесуэльской PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка.
Венесуэла является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и занимает в группе седьмое место по добыче нефти. Так, по данным организации, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день, а в декабре 2018 года этот показатель снизился до 1,14 миллиона баррелей. Снижение добычи в стране произошло на фоне экономического и политического кризиса.
Хотя новости о санкциях США против венесуэльской компании находятся в центре внимания, опрошенные агентством Рейтер аналитики говорят, что фундаментальная проблема для мирового рынка нефти - это сохранение большого объема предложения сырья. "Более важной проблемой является предложение на мировом рынке, и, несмотря на все усилия ОПЕК по сокращению добычи, нефти на рынке по-прежнему много", - сказал агентству рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной
|От завтрашних приобретений госооблигаций нерезидентами будет зависеть ситуация на валютном рынке
|Программа Зе. Как Зеленский слепил бестселлер из всенародного идиотизма
|Евгений Магда: О турне Порошенко с томосом, большой ошибке Тимошенко и игре Авакова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Свободный экспорт и приватизация: Какие реформы ждут «Укроборонпром»
|Население Украины в 2018 году сократило потребление газа на 5,4%. Промышленность увеличила на 2,2%
|«Нафтогаз» за год сократил импорт газа почти на 20%
|Добыча газа в Украине в 2018 году выросла на 2,4%
|Цена золота слабо колеблется в ожидании заявлений ФРС
|Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной
|Коболев заявил о решении отдавать свою зарплату на благотворительность до конца текущего года
Это интересно
|В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by
|Из меню Пуск операционной системы Windows 10 исчезнут живые плитки
|Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson
|Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки
|«Настоящий Железный человек» продемонстрировал реактивный костюм Daedalus Mark 1, оснащённый силовой установкой в 1000 л.с.
|Только электромобили к 2025 году: Норвегия все ближе к воплощению плана
|Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft