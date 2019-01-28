Цены на нефть снижаются 28 января в начале недели, Brent подешевела до $60,7 за баррель

Нефть эталонных марок усилила снижение в ходе торгов в понедельник, инвесторы реагируют на данные о числе действующих нефтедобывающих установок в США.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 EET подешевели на $0,96 (1,56%) - до 60,68 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,93 (1,73%) - до 52,76 доллара за баррель.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 10 единиц, до 862 штук. Подъем показателя фиксируется впервые с начала года и сигнализирует о дальнейшем росте нефтедобычи в США.

Тем временем Минэнерго США на прошлой неделе отчиталось о недельном росте запасов нефти в стране почти на 8 млн баррелей. Подъем стал рекордным за два месяца.

Вместе с тем с начала года нефть подорожала примерно на 17% на оптимизме по поводу выполнения странами ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи и перспектив роста спроса на топливо в мире.

"С Рождества цены на топливо демонстрировали хороший рост, однако сейчас есть ощущение, что ралли потеряло силу, и рынок может несколько скорректироваться, - полагает старший рыночный аналитик компании Oanda Крейг Элрам. - Если коррекция начнется, уровнем поддержки для Brent станет $59 за баррель, для WTI - $50 за баррель".

Определенную поддержку ценам на нефть в последнюю неделю также оказали новости из Венесуэлы, где власти приняли решение разорвать дипломатические связи с США, которые в свою очередь угрожают ввести санкции на экспорт венесуэльской нефти.

На минувших выходных, однако, президент Венесуэлы Николас Мадуро изменил свое решение и заявил, что небольшое число американских дипломатов останется в стране.