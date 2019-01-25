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На АЗС в Киеве 25 января еще немного снизились цены на автомобильный газ
14:28 25.01.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 25 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, автомобильный газ еще немного подешевел.
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А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,69
|
28,59
|
29,39
|
29,29
|
11,65
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,18
|
AMIC
|
27,79
|
28,79
|
29,79
|
28,79
|
11,19 (-0,20)
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БРСМ-Нафта
|
25,79 (-0,20)
|
26,79 (-0,20)
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27,99 (-0,20)
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26,59 (-0,20)
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11,39 (-0,40)
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Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
11,10
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
12,29
|
ОККО
|
28,99
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29,99
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30,99
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29,99
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12,19
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SUN OIL
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26,39
|
27,39
|
28,39
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26,99
|
11,49
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Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
11,15
|
Авантаж 7
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
25,95 (-1,05)
|
10,65 (-0,30)
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
11,20
|
Mango
|
25,89
|
26,89
|
28,29
|
26,59
|
10,95 (-0,30)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,29 (-0,30)
|
Маркет
|
26,26
|
27,27
|
‒
|
26,26
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
11,29 (-0,30)
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Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,99
|
27,50 (-0,02)
|
28,56 (-0,02)
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29,49 (-0,01)
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28,54 (-0,05)
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11,50 (-0,13)
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