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Нефть дорожает 25 января более чем на 1% на фоне политической напряженности в Венесуэле
07:55 25.01.2019 |
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, сохраняя положительную динамику предыдущего дня, на фоне напряженной политической ситуации в Венесуэле и риска нефтяных санкций США в отношении страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.45 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,1%, до 61,76 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,26%, до 53,8 доллара за баррель.
В центре внимания рынков остается политическая ситуация в Венесуэле, где спикер парламента Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.
После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро, который продолжает считать себя легитимным президентом, разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 двух часов. Однако американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Мадуро не имеет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном.
"Рынки считают, что разрыв дипотношений может означать увеличение возможности нефтяных санкций США против Венесуэлы, что, вероятно, заставит нефтеперерабатывающие компании США искать альтернативные поставки по более высоким ценам, следовательно, стоимость нефти марки WTI растет", - сказал агентству Рейтер президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш (Jim Ritterbusch).
Венесуэльское подразделение агентства Рейтер на своей странице в Тwitter сообщило на текущей неделе о том, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила американские нефтяные компании о намерении ввести санкции против энергетического сектора Венесуэлы уже на этой неделе, если политическая ситуация в стране будет ухудшаться.
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