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Нефть дешевеет 24 января на данных API по росту запасов сырья в США
07:52 24.01.2019 |
Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.47 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36% - до 60,92 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,38%, до 52,43 доллара за баррель.
Давление на стоимость нефти оказывают данные API, свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 18 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,6 миллиона баррелей после снижения неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 42 тысячи баррелей после сокращения на 2,68 миллиона баррелей неделей ранее.
Кроме того, как пишет агентство Рейтер, аналитики связывают снижение стоимости "черного золота" с растущими опасениями относительно замедления роста мировой экономики. "Цены на нефть оказались под давлением, поскольку опасения относительно замедления роста мировой экономики находятся в центре внимания инвесторов", - цитирует агентство мнение аналитиков банка ANZ.
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