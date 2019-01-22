Объем рынка ДТ в 2018 г. стал рекордным за последние 17 лет

Баланс украинского рынка дизельного топлива в 2018 году составил 6 518,3 тыс. т, что является рекордом за 17 лет наблюдений. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

В прошлом году объем рынка вырос на 8,5% по сравнению с 2017 годом. В балансе импортные поставки дизельного топлива обеспечили 89% национального рынка в 2018 г., 11% пришлось на украинских производителей «Укртатнафта» и «Укргаздобыча».

Крупнейшим поставщиком ДТ стала Россия, ее доля в балансе выросла с 30,8% до 39,8%. Основным каналом поставок стал нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс», который нарастил объемы на 32% - до 2,418 млн т. Из этого объема 1,984 млн т было поставлено на терминалы в Новограде-Волынском (Житомирская обл.), Смыге (Ривненская обл.) и Дубриничах (Закарпатская обл.). Остальные 433,7 тыс. т поступили по смешанной логистической схеме с перевалкой из трубы в ж/д-цистерны на терминале в Гомеле (Беларусь). Поставщиком данного объема топлива стал швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A.

По железной дороге было поставлено 179,4 тыс. т российского ДТ. В 2018 году весь объем пришелся в адрес компании «Укрэнерджи».

Вторым по мощности направлением импорта ДТ стала Беларусь - 2,343 млн т (-8% по сравнению с 2017 годом, когда было поставлено 2,156 млн т). Доля белорусского ресурса на рынке сократилась с 38,9% до 33,1%.

Поставки концерна «Орлен» ограничились литовским продуктом, импорт ДТ из Польши в 2018 г. не осуществлялся. Всего было поставлено 456,1 тыс. т или на 15,6% меньше, чем годом ранее.

Импорт через морские порты в 2018 г. вырос на 14,7% с 492 до 564 тыс. т. В основном это ресурс из Туркменистана (187 тыс. т), России (112,5 тыс. т) и Греции (78 тыс. т). Доля морского импорта в балансе рынка выросла с 8,2 до 8,7%.

Внутреннее производство, по оценкам «А-95», в прошлом году сократилось на 1,4% до 736 тыс. т. Кременчугский НПЗ «Укртатнафта» (Полтавская обл.) увеличил выпуск ДТ на 0,5% до 653 тыс. т, Шебелинский ГПЗ «Укргаздобычи» (Харьковская обл.) - сократил производство на 14,4% до 83 тыс. т. Доля внутреннего производства в балансе рынка в 2018 г. составила 11,3% против 12,4% в 2017 г.

Рост потребления дизельного топлива является основной тенденцией рынка моторных топлив Европы на протяжении последних 20 лет. В некоторых европейских странах часть автомобилей на ДТ достигает 80%. Это было продиктовано политикой Евросоюза, который провозгласил ДТ экономным топливом. Однако в последние годы власти ЕС объявили дизтопливо едва ли не самым экологически вредным энергоносителем и внедряют всяческие программы по переводу транспорта на альтернативные энергоносители, приоритетными среди которых считается электричество и природный газ. Крупные европейские города уже заявили о скором запрете дизельному транспорту на въезд.