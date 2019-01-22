Главным фактором для нефтяного рынка в 2019 году станут санкции против Ирана - эксперты

Американские санкции против Ирана могут стать главным драйвером цен на нефть в 2019 году, приводит мнение экспертов The Wall Street Journal.

Санкции вступили в силу в ноябре и сократили поставки иранской нефти на рынок примерно на 1,3 млн баррелей в сутки с 2,3 млн б/с летом этого года. Однако Вашингтон предоставил исключения ряду стран, включая Индию и Южную Корею, благодаря которым они по-прежнему закупают у Ирана порядка 1 млн б/с.

Однако действие исключений закончится в середине мая, и тогда возможны несколько вариантов развития событий. В частности, власти США могут не выдать новые разрешения на импорт, и тогда поставки нефти на мировой рынок упадут на 1 млн б/с или они могут отменить санкции вовсе, и тогда поставки топлива увеличатся более чем на 1 млн б/с.

"Это окажет огромное влияние на цены", - полагает старший экономист Cornerstone Macro Иэн Стюарт. По его мнению, цены могут скакнуть на $15-20 за баррель в ту или иную сторону, в зависимости от развития ситуации.

Другим важным фактором, на более длительную перспективу, являются темпы роста мировой экономики.

"Главный вопрос для нефтяного рынка? Конечно же, когда наступит рецессия в мировой экономике, - сказал научный сотрудник Совета по международным отношениям (Council for Foreign Relations) Эми Майерс Джафф. - И именно "когда", а не "если".

Опасения по поводу замедления роста глобального усилились после того, как накануне Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с ожидавшихся ранее 3,7%. Особенно производителей нефти интересует экономический рост в Азии.

"Главным вопросом на закрытых переговорах ОПЕК+ в Вене стали растущие опасения по поводу спроса, особенно в Азии, где находятся их главные потребители", - указывают эксперты консалтинговой компании Energy Aspects.

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