Нефть дешевеет 22 января на опасениях за перспективы роста мировой экономики

Нефть дешевеет во вторник утром, - инвесторы опасаются, что замедление роста мировой экономики может снизить спрос на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,97% - до 62,12 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,8% - до 53,61 доллара за баррель.

В центре внимания мировых инвесторов находятся новые прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), опубликованные в понедельник. МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта - до 3,5% и 3,6% соответственно. Пессимизму на рынках способствует и статистика из Китая, опубликованная днем ранее и свидетельствующая о замедлении роста второй по величине мировой экономики. Инвесторы опасаются, что это негативно отразится на спросе не нефть.

"Сложности, связанные с торговой войной, привели к снижению прогнозов по росту мировой экономики, а этому сопутствует снижение спроса на энергоносители", - приводит агентство Рейтер комментарий старшего рыночного аналитика OANDA Альфонсо Эспарсы (Alfonso Esparza).

Вместе с тем некоторую поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать вышедшие на прошлой неделе данные ОПЕК и МЭА о том, что ключевые мировые экспортеры нефти начинают сокращать производство.