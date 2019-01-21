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На АЗС в Киеве 21 января снизились цены на автомобильный газ
15:05 21.01.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 21 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, автомобильный газ существенно подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,69
|
28,69
|
29,39
|
29,29
|
12,25 (-0,20)
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,48
|
AMIC
|
27,79
|
28,79
|
29,79
|
28,99
|
11,89 (-0,30)
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
26,99
|
28,19
|
26,99
|
11,99 (-0,30)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
11,90 (-0,10)
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
12,69
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,49
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,99
|
11,99 (-0,20)
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
27,55
|
28,55
|
29,55
|
28,55
|
11,75 (-0,20)
|
Народна
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
27,00
|
11,25 (-0,30)
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
11,40 (-0,55)
|
Mango
|
25,89
|
26,89
|
28,29
|
26,59
|
11,25 (-0,30)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,59 (-0,30)
|
Маркет
|
26,26
|
27,27
|
‒
|
26,62
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
11,89 (-0,50)
|
Chipo
|
25,29 (-0,50)
|
25,79 (-0,50)
|
29,79 (-0,50)
|
25,99 (-0,50)
|
27,59
|
28,66
|
29,50 (-0,03)
|
28,70
|
11,99 (-0,23)
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