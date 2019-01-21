Цены на нефть 21 января стабильны у максимума за 2 месяца, Brent торгуется у $62,6 за баррель

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе торгов в понедельник на данных о сокращении активности в нефтедобывающем секторе США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:29 кв снизилась на 12 центов (0,19%), до 62,58 доллара за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 10 центов (0,19%) - до 53,70 доллара за баррель.

Отмечается, что в понедельник основные торги на американских биржах проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Как стало известно в пятницу из отчета нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок в США сократилось на прошлой неделе на 21 - до 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, а его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года.

"Волатильность цен во второй половине прошлого года заставила производителей задуматься о наращивании активности", - говорит старший стратег сырьевого рынка в ING Bank NV Уоррен Патерсон.

Тем временем опасения инвесторов вызывают статданные из Китая, указавшие на самый слабый рост китайской экономики почти за три десятилетия в прошлом году.Как сообщалось, ВВП Китая в 2018 году вырос на 6,6%, что оказалось чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%.

Рост ВВП КНР замедлился в четвертом квартале прошлого года до 6,4%, минимального за последнее десятилетие значения, по сравнению с 6,5% в июле-сентябре, на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.

Импорт нефти в Китай в 2018 году вырос на 10,1% и достиг рекордных 460 млн тонн. В том числе в декабре показатель подскочил на 30% относительно того же месяца 2017 года и составил 43,78 млн тонн.

В то же время добыча нефти в стране в прошлом году сократилась на 1,3% - до 189,11 млн тонн (3,78 млн баррелей в сутки). Таким образом, она снизилась третий год подряд.