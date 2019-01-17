Украинский рынок автогаза за год вырос на 9%

Объем рынка сжиженного газа в 2018 г. сохранил прошлогодние темпы роста на уровне 8,9%, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственное исследование.

По итогу 2018 г. баланс рынка составил 1728 тыс. т сжиженного газа, что на 141 тыс. т превышает объем 2017 г. В «А-95» отметили, что эти объемы не включают в себя СУГ и ШФЛУ, импортируемые для дальнейшей переработки.

Согласно данным исследования, внутреннее производство газа сократилось на 2% в основном из-за снижения загрузки ГПЗ «Укрнафты». В Украине остается шесть производителей сжиженного газа, которые суммарно в 2018 г. сократили выпуск СУГ на 1,8% до 411 тыс. т. При этом их доля в балансе рынка упала с 35,8% до 31,2%.

Импорт сжиженного газа в 2018 г. вырос на 12,7% - с 1 168,6 до 1 316,6 тыс. т. Крупнейшей страной отправки СУГ на украинский рынок остается РФ, однако за год ее доля в балансе рынка сократилась с 48,5% до 40,7%. Прямые поставки из России составили 502,5 тыс. т СУГ, еще 199,8 тыс. т пришлось на транзитные поставки через белорусские терминалы.

В 2018 г. по железной дороге из Казахстана было поставлено 250,95 тыс. т СУГ против 38,1 тыс. т в 2017 г. Напомним, что поставки казахского ресурса в Украину возобновились лишь в сентябре 2017 г.

Поставки газа из других источников (морской транспорт и перевалка через западную границу) сократились на 23%, с 66,3 до 50,8 тыс. т, а их доля в балансе - с 4,2% до 2,9%.

По железнодорожному транспорту импортировано в 2018 г. 1 022,2 тыс. т, что на 9% больше, чем в 2017 г. При этом доля ж/д-импорта в общем объеме поставок сократилась с 80,2 до 77,6%.

Поставки автотранспортом в прошлом году выросли на 33,4% - с 207 до 276 тыс. т. Доля автотранспорта в общем объеме импорта выросла с 17,7 до 21%. Соотношение морских поставок к общему объему импорта снизилось с 2 до 1,4%.