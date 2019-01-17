Финансовые новости
- |
- 17.01.19
- |
- 17:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский рынок автогаза за год вырос на 9%
14:14 17.01.2019 |
Объем рынка сжиженного газа в 2018 г. сохранил прошлогодние темпы роста на уровне 8,9%, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственное исследование.
По итогу 2018 г. баланс рынка составил 1728 тыс. т сжиженного газа, что на 141 тыс. т превышает объем 2017 г. В «А-95» отметили, что эти объемы не включают в себя СУГ и ШФЛУ, импортируемые для дальнейшей переработки.
Согласно данным исследования, внутреннее производство газа сократилось на 2% в основном из-за снижения загрузки ГПЗ «Укрнафты». В Украине остается шесть производителей сжиженного газа, которые суммарно в 2018 г. сократили выпуск СУГ на 1,8% до 411 тыс. т. При этом их доля в балансе рынка упала с 35,8% до 31,2%.
Импорт сжиженного газа в 2018 г. вырос на 12,7% - с 1 168,6 до 1 316,6 тыс. т. Крупнейшей страной отправки СУГ на украинский рынок остается РФ, однако за год ее доля в балансе рынка сократилась с 48,5% до 40,7%. Прямые поставки из России составили 502,5 тыс. т СУГ, еще 199,8 тыс. т пришлось на транзитные поставки через белорусские терминалы.
В 2018 г. по железной дороге из Казахстана было поставлено 250,95 тыс. т СУГ против 38,1 тыс. т в 2017 г. Напомним, что поставки казахского ресурса в Украину возобновились лишь в сентябре 2017 г.
Поставки газа из других источников (морской транспорт и перевалка через западную границу) сократились на 23%, с 66,3 до 50,8 тыс. т, а их доля в балансе - с 4,2% до 2,9%.
По железнодорожному транспорту импортировано в 2018 г. 1 022,2 тыс. т, что на 9% больше, чем в 2017 г. При этом доля ж/д-импорта в общем объеме поставок сократилась с 80,2 до 77,6%.
Поставки автотранспортом в прошлом году выросли на 33,4% - с 207 до 276 тыс. т. Доля автотранспорта в общем объеме импорта выросла с 17,7 до 21%. Соотношение морских поставок к общему объему импорта снизилось с 2 до 1,4%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Польше признали неконституционной скандальную поправку к закону об Институте национальной памяти
ТОП-НОВОСТИ
|Капкан на Путина. Зачем Трамп отдал Сирию Эрдогану
|Украинский бизнес спрогнозировал курс гривни на ближайший год
|Рада законодательно определила механизм смены подчиненности религиозными общинами
|1+1+1. Зачем Коломойскому избирательная матрешка из кандидатов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинский корм для животных будут продавать в Англии и Финляндии
|Возмещение НДС в 2018 году превысило 131 миллиард гривень - Фискальная служба
|Рада разрешила Парубию подписать закон о продлении моратория на продажу сельхозземли до 2020
|Рада приняла в целом новую редакцию закона о соцуслугах
|Украинский рынок автогаза за год вырос на 9%
|На АЗС в Киеве 17 января снова подешевел автомобильный газ
Это интересно
|Bloomberg опроверг миф о грязных электрокарах «на угле»
|Nissan представил спортивный электрокар повышенной комфортности IMs
|Для доступа к сети банкоматов в Чили оказалось достаточно звонка в Skype
|General Motors подтвердила отказ от гибридов в пользу электромобилей
|Представлен большой семиместный кроссовер Cadillac XT6
|США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам
|Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных