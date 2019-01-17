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На АЗС в Киеве 17 января снова подешевел автомобильный газ
14:08 17.01.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 17 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, автомобильный газ снова подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
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А-92
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А-95
|
А-95+
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ДТ
|
Автогаз
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KLO
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27,69 (-0,30)
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28,69 (-0,20)
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29,39
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29,39
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12,45 (-0,44)
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WOG
|
28,99
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29,99
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30,99
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29,99
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12,78
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AMIC
|
27,99
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28,99
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29,99
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28,99
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12,29
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БРСМ-Нафта
|
25,99
|
26,99
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28,19
|
26,99
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12,49
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Укрнафта
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27,00
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28,00
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28,50
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28,00
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12,00
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Shell
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27,99
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29,89
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32,39
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29,79
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12,69 (-0,30)
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ОККО
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28,99
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SUN OIL
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12,19 (-0,60)
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Авиас
|
26,95
|
27,95
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28,45
|
28,00
|
Glusco
|
27,55
|
28,55
|
29,55
|
28,55
|
11,95
|
Народна
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
27,00
|
11,55
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
11,95
|
Mango
|
25,89
|
26,89
|
28,29
|
26,59
|
11,55
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,89
|
Маркет
|
26,26
|
27,27
|
‒
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27,27
|
Luxwen
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26,39
|
26,89
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28,49
|
28,49
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12,39 (-0,20)
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Chipo
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