Нефть дешевеет 17 января на данных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в четверг снижаются на данных минэнерго США о недельном росте запасов нефтепродуктов в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.47 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,47%, до 61,03 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,57%, до 52 доллара за баррель.

Участники торгов нефтяного рынка отыгрывают новые данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов лишь на 1,32 миллиона баррелей. Таким образом, статистика по нефти оказалась лучше прогнозов, однако в центре внимания трейдеров оказались данные по запасам нефтепродуктов в США.

Так, запасы бензина за неделю выросли на 7,5 миллиона баррелей, или на 3%, до 255,6 миллиона баррелей. Ожидалось увеличение на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 2,1%, составив 143 миллиона баррелей. Прогнозировался рост лишь на 1,6 миллиона баррелей.

"Хотя запасы нефти в США снизились немного больше, чем ожидалось, сильно выросли запасы бензина. Это вызывало на рынке опасения относительно слабого спроса в США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ Bank.