Обоснованная цена автогаза находится в диапазоне 11,00–12,65 грн/л — мнение

Уровень обоснованной цены на автогаз в Украине сегодня составляет 11,00-12,65 грн/л. Такое мнение в комментарии enkorr выразил глава GT Group Владислав Колодяжный. Он подчеркнул, что данный диапазон актуален только для легальной розницы.

По словам трейдера, в условиях сбалансированной корзины продуктов с разных направлений (в средних пропорциях по году), цена газа в среднем по Украине на условии DDP АЗС сейчас составляет около 9,50 грн/л.

«Самый дорогой ресурс в моменте - около 10,15 грн/л (его больше всего в балансе), самый дешевый- 8,51 грн/л, это украинское производство - его около 15% в балансе», - отмечает Колодяжный.

По расчетам GT Group, минимальная маржа у «белых» участников рынка для покрытия затрат и минимального развития инфраструктуры должна составлять примерно 2,5 грн/л без учета программ лояльности. По расчетам enkorr, при таком уровне маржи затраты на строительство станции с суточным проливом 4 куб. м будут возвращаться за 3,5-4 года.

«Итого адекватными можно считать цены в диапазоне от 11,00 грн/л до 12,65 грн/л. Но подчеркиваю, все эти расчеты верны только для «белых» участников рынка, у «черных» совсем другая экономика», - резюмировал глава компании.

Как сообщал enkorr, 16 января средняя по стране цена автогаза на АЗС снизилась на 15 коп./л до 12,47 грн/т. Снижение средней цены произошло в основном за счет резкого понижения цен в нескольких регионах в сети «Привата».

С начала января средняя цена газа снизилась на 1,1 грн/л.