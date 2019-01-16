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На АЗС в Киеве 16 января снизились цены на автомобильный газ
14:53 16.01.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 16 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, автомобильный газ снова подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,99
|
28,89
|
29,39
|
29,39
|
12,89 (-0,10)
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,78
|
AMIC
|
27,99
|
28,99
|
29,99
|
28,99
|
12,29
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
26,99
|
28,19
|
26,99
|
12,49 (-0,10)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
12,00 (-0,40)
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
12,99
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,79
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,99
|
12,79
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
27,55
|
28,55
|
29,55
|
28,55
|
11,95 (-0,54)
|
Народна
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
27,00
|
11,55 (-0,20)
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
11,95 (-0,20)
|
Mango
|
25,89
|
26,89
|
28,29
|
26,59
|
11,55 (-0,30)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,89 (-0,20)
|
Маркет
|
26,26
|
27,27
|
‒
|
27,27
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
12,59
|
Chipo
|
25,79
|
26,29
|
30,29
|
26,49
|
27,64
|
28,70
|
29,55
|
28,72
|
12,39 (-0,15)
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