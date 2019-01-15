Финансовые новости
- |
- 15.01.19
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть восстанавливаются 15 января после ощутимого падения днем ранее
08:06 15.01.2019 |
Мировые цены на нефть растут во вторник утром после падения днем ранее более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,19%, до 59,7 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,27% - до 51,13 доллара за баррель.
Во вторник на рынке "черного золота" отмечается коррекционный рост после того, как слабые данные по внешней торговле Китая вызвали у трейдеров опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики и привели к падению цен на нефть более чем на 2% по итогам понедельника.
Поддержку ценам на нефть оказывают усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) 7 декабря договорились о новом сокращении добычи нефти - суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.
Аналитики J.P. Morgan, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что сокращение добычи странами ОПЕК+, санкции против Ирана и замедление роста добычи нефти в США должны поддержать цены на нефть.
"Экспорт (нефти - ред.) из Ирана уже резко упал и, вероятно, останется на уровне около 1,3 миллиона баррелей в день в 2019 году, что на 1,3 миллиона баррелей в день ниже среднего показателя в первом полугодии 2018 года", - отметил в свою очередь банк HSBC.
Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября прошлого года. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК
|Валютчики успокоились 11 января и не качали курс доллара на межбанке
|Кому поставит подножку генерал Смешко
|Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.01.19
|Энергорынок начинает по-новому торговать электроэнергией
|Минфин спрогнозировал среднюю зарплату украинцев до 2021 года
|Золото колеблется 15 января в цене на неоднозначном внешнем фоне
|Цены на нефть восстанавливаются 15 января после ощутимого падения днем ранее
|В январе-ноябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $8 865,7 млн
Это интересно
|SanDisk показала флэшку объёмом 4 ТБ
|Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»
|Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС
|Кибершпионы научились обходиться без фишинга
|IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
|Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой
|Неубиваемый смартфон Blackview BV5500 с защитой IP69K и емким аккумулятором стоит $90