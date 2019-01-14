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Рынок бензина в 2018 г. сократился на 5%
17:47 14.01.2019 |
Объем украинского рынка бензинов в 2018 г. сократился на 4,9% до 1916 тыс. т, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования рынка.
Доля бензинов внутреннего производства выросла с 40% до 43%. Украинские НПЗ, по оценкам «А-95», увеличили выпуск бензинов на 1,5% до 819 тыс. т.
Импорт бензина в прошлом году упал на 9,5%, или на 116 тыс. т, и составил 1097 тыс. т. Основной объем импортных бензинов по-прежнему приходится на белорусское топливо. В 2018 г. импорт бензина из Беларуси в Украину сократился на 10,9% или на 102,4 тыс. т. до 836,5 тыс. т. В то же время поставки бензина из Литвы в прошлом году выросли на 7,6% (на 16,6 тыс. т) до 235 тыс. т. Импорт из других источников сократился вдвое - с 56 до 26 тыс. т.
Первая тройка получателей импортных бензинов за год не изменилась. Больше всего бензина по импорту получила компания «Галнафтогаз», управляющая сетью АЗС ОККО, - 314 тыс. т. На второй и третьей строчках остались WOG и Amic c объемами 235,3 и 68 тыс. т соответственно. На четвертое место по объему поставки импортных бензинов вышла компания «БРСМ-Нафта», нарастив объем на 10,3% до 60,7 тыс. т. На пятую строчку опустилась «Укрпаллетсистем» (сеть АЗС UPG). В 2018 г. она получила 52 тыс. т бензинов против 62 тыс. т годом ранее.
Первая пятерка получателей импортных бензинов в 2018 г., тыс. т:
Компания 2018 г. Изм. к 2017 г. ОККО 314,0 -7,4% WOG 235,3 +1,2% Amic 68,0 -6,0% БРСМ-Нафта 60,7 10,3% UPG 52,2 -15,7%
Компания
2018 г.
Изм. к 2017 г.
ОККО
314,0
-7,4%
WOG
235,3
+1,2%
Amic
68,0
-6,0%
БРСМ-Нафта
60,7
10,3%
UPG
52,2
-15,7%
ОККО по итогам 2018 г. нарастила поставки литовских бензинов на 60% (на 23 тыс. т), параллельно сократив импорт из Беларуси на 18% (на 52,4 тыс. т). ОККО вышла на первое место по объему импорта бензина Мажейкяйского НПЗ, поставив 60,1 тыс. т.
В 2017 г. лидером по импорту бензинов из Литвы была компания WOG, но в 2018 году она сократила поставки на 16% (на 9 тыс. т), параллельно на 15% нарастив импорт из Беларуси.
Первая пятерка получателей бензинов из Литвы в 2018 г., тыс. т:
Компания 2018 г. Изм. к 2017 г. ОККО 60,1 +60,4% WOG 46,7 -16,2% Socar 30,2 +8,3% Amic 21,7 +32,9% KLO 20,4 -15,2%
Компания
2018 г.
Изм. к 2017 г.
ОККО
60,1
+60,4%
WOG
46,7
-16,2%
Socar
30,2
+8,3%
Amic
21,7
+32,9%
KLO
20,4
-15,2%
Первая пятерка получателей бензинов из Беларуси в 2018 г., тыс. т:
Компания 2018 г. Изм. к 2017 г. ОККО 245,4 -17,6% WOG 185,2 15,1% БРСМ-Нафта 60,7 10,3% UPG 52,2 -15,7% Amic 46,3 -15,2%
Компания
2018 г.
Изм. к 2017 г.
ОККО
245,4
-17,6%
WOG
185,2
15,1%
БРСМ-Нафта
60,7
10,3%
UPG
52,2
-15,7%
Amic
46,3
-15,2%
Напомним, по итогам 2017 г. рынок бензинов сократился на 8,6% - до 2015 тыс. т. Основной причиной уменьшения рынка является рост потребления сжиженного газа. Рынок СУГ с 2015-го по 2017 г. вырос вполовину (до 1,6 млн т) и продолжает увеличиваться.
В ноябре стало известно, что ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) обратилось к правительству для проведения антисубсидарного расследования в отношении импорта бензинов из Беларуси. В марте компания просила правительство начать специальное расследование в отношении бензина и ДТ из России и Беларуси, но межведомственная комиссия по международной торговле отклонила это прошение.
Последнее время Кременчугский НПЗ испытывает проблемы с реализацией бензинов. По этой причине не может увеличить переработку сырья.
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