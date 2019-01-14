Финансовые новости
- |
- 14.01.19
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 14 января почти на 1% после слабой статистики из Китая
14:27 14.01.2019 |
Цены на нефть эталонных марок в понедельник днем снижаются вместе с фондовыми индексами вслед за ослаблением аппетита инвесторов к риску.
Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:32 кв подешевели на $0,89 (1,47%) - до 59,59 доллара за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,79 (1,53%) - до 50,78 доллара за баррель.
Активный рост котировок на прошлой неделе теперь рассматривается как чрезмерный. По итогам прошлой недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7,6% на оптимизме по поводу переговоров между США и Китаем в торговой сфере и сокращения поставок топлива со стороны ОПЕК+.
"Нефть изменила динамику вместе с рынком акций на фоне волатильности, которая предшествует началу сезона отчетности, - говорит глава трейдинговых операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Oanda Corp. Стивен Иннз. - Коалиция ОПЕК+ предоставила новые сигналы того, что она сократит поставки в ближайшие месяцы, однако рынок остается неуверенным и ждет нового прогресса в переговорах США и Китая".
Дополнительным негативным фактором является приостановка работы американского правительства, длящаяся уже четвертую неделю.
Россия снижает нефтедобычу медленнее, чем хотелось бы, заявил в интервью CNBC министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
В конце прошлой недели министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в первую декаду января Россия снизила добычу нефти примерно на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года в рамках сделки ОПЕК+.
В минувшие выходные Х.аль-Фалих отметил, что у его страны нет опасений по поводу растущей добычи сланцевой нефти в США. Более того, он отметил, что договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи стала "спасательным кругом для американских сланцевых нефтепроизводителей".
Китай в прошлом году установил новый рекорд импорта нефти благодаря высокому спросу со стороны государственных НПЗ и нефтехимических корпораций.
Забастовка во французских портах, на терминалах Fluxel в Фосе и Лавере привела к перебоям в погрузочно-разгрузочных работах с нефтетанкерами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные источники. Акция протеста началась 14 января в 7:00 кв и, как ожидается, продлится ровно сутки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госгеонедра раздала месторождения газа по всей стране
|Гонка объединителей. Зачем Садовому сватать Вакарчука в свой список
|Турция поставит Украине партию ударных беспилотников
|Доллар перестали скупать на межбанке 11 января, и резко опрокинули курс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сценарий МВФ: как Украина пообещала измениться
|Нефть дешевеет 14 января почти на 1% после слабой статистики из Китая
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.01.19
|На АЗС в Киеве 14 января подешевел автомобильный газ
|Госгеонедра раздала месторождения газа по всей стране
|Денежная масса в Украине в декабре возросла на 3,9% - НБУ
Это интересно
|Кибершпионы научились обходиться без фишинга
|IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
|Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой
|Неубиваемый смартфон Blackview BV5500 с защитой IP69K и емким аккумулятором стоит $90
|Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году
|СМИ: Ford и Volkswagen на пороге создания глобального альянса
|Сворачиваемый телевизор LG поступит в продажу в этом году