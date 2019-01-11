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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средняя цена сжиженного газа в сетях украинских АЗС опустилась до 12,85 грн

14:47 11.01.2019 |

Нефть и безнин

 

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

Премиальные сети ОККО и WOG опустили цены на 28 коп./л., до 13,02 грн/л и 13,01 грн/л соответственно. Из крупных сетей на 5-8 коп. снизили цену AMIC и «БРСМ-Нафта». Также на 6-19 коп./л автогаз подешевел в «Автотранс», UPG, «Кворум», «Автотехсервис» и Mango.

В итоге с ноября прошлого года, когда цена достигала пика 16,40 грн/л, падение составило 3,55 грн или 21%.

Ранее аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что на розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения.

«Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом - на стеле», - считает А. Куюн.

По оценкам аналитика, уровень закупочных цен на сегодняшний день создает потенциал для снижения розницы до 11 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 11 января, грн/л:

Компания

Цена

Изм.

ОККО

13,02

-0,28

WOG

13,01

-0,28

Авиас

12,78

0,00

Укрнафта

12,70

0,00

AMIC

12,68

-0,05

Shell

13,06

0,00

SOCAR

13,44

0,00

БРСМ-Нафта

12,83

-0,08

Glusco

12,95

0,00

Автотранс

12,73

-0,15

KLO

13,39

0,00

UPG

12,56

-0,17

Параллель

13,09

0,00

Надежда

12,99

0,00

Chipo

12,99

0,00

Род-Ник

12,80

0,00

Кворум

12,99

-0,06

Автотехсервис

13,10

-0,10

Mango

12,37

-0,19

Укргаздобыча

12,30

0,00

Средняя цена в Украине:

12,85

-0,09
По материалам: EnKorr
 

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