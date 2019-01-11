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Средняя цена сжиженного газа в сетях украинских АЗС опустилась до 12,85 грн
14:47 11.01.2019 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
Премиальные сети ОККО и WOG опустили цены на 28 коп./л., до 13,02 грн/л и 13,01 грн/л соответственно. Из крупных сетей на 5-8 коп. снизили цену AMIC и «БРСМ-Нафта». Также на 6-19 коп./л автогаз подешевел в «Автотранс», UPG, «Кворум», «Автотехсервис» и Mango.
В итоге с ноября прошлого года, когда цена достигала пика 16,40 грн/л, падение составило 3,55 грн или 21%.
Ранее аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что на розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения.
«Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом - на стеле», - считает А. Куюн.
По оценкам аналитика, уровень закупочных цен на сегодняшний день создает потенциал для снижения розницы до 11 грн/л.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 11 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,02
|
-0,28
|
WOG
|
13,01
|
-0,28
|
Авиас
|
12,78
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,70
|
0,00
|
AMIC
|
12,68
|
-0,05
|
Shell
|
13,06
|
0,00
|
SOCAR
|
13,44
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,83
|
-0,08
|
Glusco
|
12,95
|
0,00
|
Автотранс
|
12,73
|
-0,15
|
KLO
|
13,39
|
0,00
|
UPG
|
12,56
|
-0,17
|
Параллель
|
13,09
|
0,00
|
Надежда
|
12,99
|
0,00
|
Chipo
|
12,99
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,80
|
0,00
|
Кворум
|
12,99
|
-0,06
|
Автотехсервис
|
13,10
|
-0,10
|
Mango
|
12,37
|
-0,19
|
Укргаздобыча
|
12,30
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,85
|
-0,09
|
|
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