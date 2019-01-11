Средняя цена сжиженного газа в сетях украинских АЗС опустилась до 12,85 грн

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

Премиальные сети ОККО и WOG опустили цены на 28 коп./л., до 13,02 грн/л и 13,01 грн/л соответственно. Из крупных сетей на 5-8 коп. снизили цену AMIC и «БРСМ-Нафта». Также на 6-19 коп./л автогаз подешевел в «Автотранс», UPG, «Кворум», «Автотехсервис» и Mango.

В итоге с ноября прошлого года, когда цена достигала пика 16,40 грн/л, падение составило 3,55 грн или 21%.

Ранее аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что на розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения.

«Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом - на стеле», - считает А. Куюн.

По оценкам аналитика, уровень закупочных цен на сегодняшний день создает потенциал для снижения розницы до 11 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 11 января, грн/л: