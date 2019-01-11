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Нефть дешевеет 11 января на опасениях за перспективы мировой экономики
07:41 11.01.2019 |
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на фоне опасений относительно перспектив мировой экономики, однако согласованное в декабре сокращение добычи сырья странами ОПЕК+ поддерживает стоимость "черного золота", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.50 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19% - до 61,56 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,11%, до 52,53 доллара за баррель.
Трейдеры, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что снижение стоимости нефти происходит из-за сохраняющейся обеспокоенности инвесторов относительно состояния мировой экономики. "Замедление мировой экономической активности негативно отразится на стоимости нефти из-за ее корреляции с темпами роста экономики", - сказал агентству инвестиционный менеджер Frame Funds Хью Фрэйм (Hue Frame).
Большинство аналитиков понизили свои прогнозы по росту мировой экономики в текущем году ниже отметки в 3%, а некоторые даже опасаются надвигающейся рецессии на фоне торговых споров и растущего долга в странах мира.
В то же время поддержку ценам на нефть оказывает сокращение добычи сырья странами ОПЕК+, согласованное в начале декабря. Так, ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч - на страны, не входящие в ОПЕК.
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