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На АЗС в Киеве 10 января подешевел автомобильный газ
15:28 10.01.2019 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 10 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, немного подешевел автомобильный газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
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А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,99
|
28,89
|
29,39
|
29,39
|
13,39
|
WOG
|
28,99
|
29,99
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30,99
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29,99
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13,38
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AMIC
|
27,99
|
28,99
|
29,99
|
28,99
|
12,69 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
26,99
|
28,19
|
26,99
|
12,99 (-0,10)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
12,60
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
12,95 (-0,20)
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
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29,99
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13,39
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
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28,39
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26,99
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12,79 (-0,20)
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Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
27,75
|
28,75
|
29,75
|
28,75
|
12,95
|
Народна
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
27,00
|
12,25
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
12,35
|
Mango
|
25,89
|
26,89
|
28,29
|
26,59
|
12,25 (-0,04)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
13,39
|
Маркет
|
26,62
|
27,72
|
‒
|
27,72
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
12,89
|
Chipo
|
25,79
|
26,29
|
30,29
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27,66
|
28,73
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29,56
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28,76
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12,88 (-0,05)
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