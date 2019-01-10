Оптовые цены ДТ перешли в рост после двухмесячного падения

Средняя оптовая цена дизельного топлива с начала этой недели выросла на 4,5% (на 1 120 грн/т) до 26 130 грн/т, свидетельствуют данные ценового мониторинга оптового рынка «Консалтинговой группы А-95».

До этого момента оптовые цены ДТ непрерывно снижались в течение двух с половиной месяцев, обвалившись в итоге на 30% или 10 620 грн/т, по сравнению с пиковым значением 25 октября.

Причиной роста стал почти 15%-й скачок январских котировок на европейском рынке. Повышению внутренних цен способствовала и резкая девальвация гривны, которая с конца прошлого года подешевела к доллару на 2,5% или 70 коп.

В первый рабочий день после рождественских праздников, 8 января, стоимость железнодорожных партий в Новоград-Волынском повысилась в среднем на 100 грн/т - с 24 900 до 25 000 грн/т. 9 января минимальное предложение на этой станции выросло до 25 500 грн/т, а 10 января - до 25 900 грн/т. На станции Коростень 10 января трейдеры заявляли цену на уровне 26 700-26 800 грн/т.

10 января «Укртатнафта» подняла цену ДТ по своему прейскуранту на 500 грн/т до 26 800 грн/т. В этот же день железнодорожные партии шебелинского ДТ на биржевых торгах подорожали на 5% или 1 240 т до 26 440 грн/т, по сравнению с ценой 8 января.

В мелкооптовом сегменте с начала недели средняя цена выросла на 3,6% или 80 коп./л до 22,88 грн/л.

С нефтебаз в Новоград-Волынском минимальная заявленная цена автопартий ДТ повысилась до 22,10 грн/л, в Коростене - до 22,55 грн/л. В столичном регионе минимальное предложение 10 января выросло до 22,25 грн/л.