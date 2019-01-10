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Morgan Stanley снизил прогноз цен на нефть на 2019 год
09:27 10.01.2019 |
Аналитики Morgan Stanley снизили прогноз цен на нефть эталонных марок на 2019 год на $7-7,5 за баррель.
По их оценкам, нефть сорта Brent будет в среднем стоить в первом квартале $58 за баррель против ранее предполагавшихся $65 за баррель.
Оценка на второй квартал составляет $60 за баррель, на третий квартал - $62,5 за баррель и на четвертый квартал - $65 за баррель. Эти прогнозы были понижены на $7,5.
Morgan Stanley ожидает, что средняя цена марки WTI в январе-марте будет находиться около отметки $49 за баррель, что на $7 хуже прежней оценки. Прогноз на апрель-июнь составляет $52 за баррель, на июль-сентябрь - $55 за баррель и на октябрь-декабрь - $58 за баррель.
По мнению аналитиков банка, нефтяной рынок выглядит "в целом сбалансированным в 2019 году", что позволяет рассчитывать на некоторое восстановление котировок с текущих уровней, сообщило агентство Bloomberg.
В 2020 году эксперты прогнозируют среднюю цену Brent в районе $65 за баррель и WTI - $58 за баррель.
По их мнению, любое ралли будет ограничено ценой в $65 за баррель, в том числе из-за сокращения импорта нефти в Китай и падения доли ОПЕК на глобальном рынке. История показывает, что котировки редко растут в моменты снижения доли картеля на мировом рынке.
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