Нефть дешевеет 10 января после роста цен более чем на 5% ранее

Цены на нефть в четверг утром снижаются в рамках коррекции после повышения более чем на 5% в течение торгов днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.48 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,91% - до 60,88 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,07%, до 51,8 доллара за баррель.

В четверг инвесторы сырьевого рынка фиксируют прибыль после того, как днем ранее стоимость нефти росла более чем на 5% из-за целого ряда факторов.

В частности, оптимизм участников торгов был связан с данными о недельном сокращении запасов сырья в США, а также с ослаблением торговых опасений после переговоров представителей США и Китая. Помимо этого, рынок отыгрывал заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении королевством добычи нефти до 10,2 миллиона баррелей. При этом по условиям сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия должна была сократить добычу нефти на 322 тысячи баррелей в день от уровня октября 2018 года - до 10,311 миллиона баррелей в день.

В то же время рынок обратил внимание не понижение прогноза по ценам на нефть американским банком Morgan Stanley. Как пишет агентство Рейтер, эксперты банка прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent в текущем году в среднем составит 61 доллар за баррель, а не 69 долларов, как ожидалось ранее. Прогноз по стоимости барреля нефти марки WTI на 2019 год был понижен до 54 долларов с 60 долларов.

Таким образом, Morgan Stanley понизил прогноз в среднем на 10%, указав в качестве причин своего решения "снижение ожиданий относительно роста мировой экономики" и рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК.