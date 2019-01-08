Goldman Sachs снижает прогнозные цены на нефть на 2019 г.

Goldman Sachs понизил свои прогнозы цен на эталонные сорта нефти на 2019 г., сославшись на увеличение мировой добычи и устойчивый рост запасов сланцевых углеводородов в США. Об этом передает телеканал CNBC.

В настоящее время инвестиционный банк ожидает, что средняя цена международного эталонного сорта нефти марки Brent составит в текущем году $62,50/барр., тогда как предыдущий прогноз составлял $70/барр. При этом ожидается, что средняя стоимость западно-техасской эталонной смеси WTI составит$55,50/барр. против предыдущей оценки в $64,50/барр., говорится в аналитическом отчете банка.

«Мы ожидаем, что в 2019 г. рынок нефти будет сбалансирован при более низких ценах. При этом мы принимаем во внимание: более высокие уровни запасов [сырой нефти] в начале года; стремительный рост добычи сланцевой нефти в 2018 г. на фоне незначительной инфляции; более слабый, чем ожидалось ранее, рост спроса [на жидкие углеводороды]», - говорят ведущие аналитики Goldman Sachs.

С начала этой недели цены на нефть перешли к росту в ожидании сокращения поставок нефти участниками группы ОПЕК+. Дополнительную поддержку ценам оказали переговоры между представителями США и Китая, призванные остановить торговое противостояние между крупнейшими экономиками мира.

«Прогноз по росту рынка нефти слишком пессимистичен, - говорят аналитики Goldman Sachs. - Это создает основу для восстановления цен, который прекратится после того, как глобальный экономический рост замедлится до 2,5% и ниже».

Как сообщал enkorr, в конце декабря банковские аналитики Уолл-стрит резко ухудшили прогнозы цен на нефть в 2019 г. из-за опасений, связанных с ослаблением спроса и избыточным производством углеводородов на мировом уровне.