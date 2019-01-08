Автогаз 4 по 8 января в среднем подешевел в стране на 12 коп, до 13,07 грн

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

SOCAR и Shell уступили 26 и 22 коп. до 13,44 грн/л и 13,22 грн/л. В сети «Приват» газ подешевел на 20-22 коп. - до 12, 95 грн/л в «Авиас» и 12,87 грн/л в «Укрнафте».

На 1-40 коп. цены снизили также AMIC, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, UPG, «Параллель», «Надежда», Luxwen, «Нефтек», Mango и SUN OIL.

Ранее аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что на розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения.

«Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом - на стеле», - считает А. Куюн.

Напомним, что с конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 8 января, грн/л: