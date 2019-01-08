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Автогаз 4 по 8 января в среднем подешевел в стране на 12 коп, до 13,07 грн
11:53 08.01.2019 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
SOCAR и Shell уступили 26 и 22 коп. до 13,44 грн/л и 13,22 грн/л. В сети «Приват» газ подешевел на 20-22 коп. - до 12, 95 грн/л в «Авиас» и 12,87 грн/л в «Укрнафте».
На 1-40 коп. цены снизили также AMIC, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», KLO, UPG, «Параллель», «Надежда», Luxwen, «Нефтек», Mango и SUN OIL.
Ранее аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что на розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения.
«Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом - на стеле», - считает А. Куюн.
Напомним, что с конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 8 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,36
|
0,00
|
WOG
|
13,35
|
0,00
|
Авиас
|
12,95
|
-0,20
|
Укрнафта
|
12,87
|
-0,22
|
AMIC
|
13,00
|
-0,02
|
Shell
|
13,22
|
-0,22
|
SOCAR
|
13,44
|
-0,26
|
БРСМ-Нафта
|
13,10
|
-0,01
|
Glusco
|
12,95
|
0,00
|
Автотранс
|
12,93
|
-0,10
|
KLO
|
13,39
|
-0,10
|
UPG
|
12,73
|
-0,40
|
Параллель
|
13,09
|
-0,27
|
Надежда
|
13,17
|
-0,03
|
Chipo
|
13,52
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,90
|
0,00
|
Luxwen
|
12,89
|
-0,20
|
Нефтек
|
12,99
|
-0,10
|
Mango
|
12,61
|
-0,23
|
SUN OIL
|
12,91
|
-0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
13,07
|
-0,12
|
|
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