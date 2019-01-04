Финансовые новости
- |
- 04.01.19
- |
- 18:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Автогаз 4 января в среднем подешевел в стране на 21 коп. и стоит 13,20 грн
13:14 04.01.2019 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
ОККО и WOG уступили 24 и 25 коп. до 13,36 грн/л и 13,35 грн/л. В сети «Приват» газ подешевел на 28-33 коп. - до 13, 15 грн/л в «Авиас» и 13,09 грн/л в «Укрнафте».
На 4-44 коп. цены снизили также AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Параллель», Marshal, «Татнефть-АЗС-Украина», «Азовнефтепродукт» и «Нефтек».
Ранее аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что на розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения.
«Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом - на стеле», - считает А. Куюн.
Напомним, что с конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 4 января, грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,36
|
-0,24
|
WOG
|
13,35
|
-0,25
|
Авиас
|
13,15
|
-0,33
|
Укрнафта
|
13,09
|
-0,28
|
AMIC
|
13,01
|
-0,40
|
Shell
|
13,44
|
-0,04
|
SOCAR
|
13,70
|
-0,44
|
БРСМ-Нафта
|
13,12
|
-0,03
|
Glusco
|
12,95
|
0,00
|
Автотранс
|
13,03
|
-0,30
|
KLO
|
13,49
|
0,00
|
UPG
|
13,13
|
0,00
|
Параллель
|
13,36
|
-0,30
|
Marshal
|
12,55
|
-0,20
|
Chipo
|
13,52
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,00
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,02
|
-0,33
|
Нефтек
|
13,09
|
-0,30
|
Азовнефтепродукт
|
12,90
|
-0,40
|
Укргаздобыча
|
12,80
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,20
|
-0,21
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Старт избирательной кампании: Когда Зеленский будет атаковать Тимошенко
ТОП-НОВОСТИ
|2019 год начался с резкого снижения курса доллара на межбанке
|Украину ждут новые правила для новостроек, возведения школ и жилья в лизинг
|Климпуш-Цинцадзе: Россия не нуждается в поводах, она всё равно будет действовать агрессивно
|Несколько фронтов. Главные вызовы 2019 года в войне на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 2018 продажи б/у автомобилей в Украине повысились в 2 раза до 116,8 тыс. единиц
|Порошенко предлагает принять закон об особенностях процедуры публичных закупок во время военного положения
|Мораторий на продажу сельхозземель будет действовать до принятия закона об их обороте, в том числе, и с 1 по 20 января - юристы
|Нефть 4 января усилила рост на сигналах снижения добычи, Brent поднялась выше $57 за баррель
|Автогаз 4 января в среднем подешевел в стране на 21 коп. и стоит 13,20 грн
|Цена золота 4 января подскочила выше $1300 за унцию, до максимума с июня
Это интересно
|Китай первым посадил космический аппарат на обратной стороне Луны
|Samsung задумала выпуск «умных» кроссовок
|В Великобритании владельцам электромобилей регламентируют время зарядки
|В Ватикане впервые дали тюремный срок за отмывание денег
|Samsung Remote Access: доступ к компьютерным устройствам через экран телевизора
|Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
|В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками