Автогаз 4 января в среднем подешевел в стране на 21 коп. и стоит 13,20 грн

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

ОККО и WOG уступили 24 и 25 коп. до 13,36 грн/л и 13,35 грн/л. В сети «Приват» газ подешевел на 28-33 коп. - до 13, 15 грн/л в «Авиас» и 13,09 грн/л в «Укрнафте».

На 4-44 коп. цены снизили также AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», «Автотранс», «Параллель», Marshal, «Татнефть-АЗС-Украина», «Азовнефтепродукт» и «Нефтек».

Ранее аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что на розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения.

«Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом - на стеле», - считает А. Куюн.

Напомним, что с конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 4 января, грн/л: