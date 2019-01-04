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Ряд сетей АЗС 4 января снизили цены на бензины и дизельное топливо
11:52 04.01.2019 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
В частности, бензины в сети AMIC подешевели на 50 коп./л: А-92 - до 27,99 грн/л, А-95 - 28,99 грн/л, А-95+ - 29,99 грн/л. ДТ подешевело на 30 коп./л, - 28,99 грн/л.
Тенденцию к снижению цен продолжили на станциях «Укргаздобычи» - все виды топлива подешевели на 50-69 коп./л.
Такие сети как «Автотранс», «Параллель», «Катрал», «Татнефть-АЗС-Украина», «Маркет» и «Фактор» опустили цены на 0,15-0,9 грн/л.
Средняя по стране цена ДТ снизилась до 29,04 грн/л, бензина марки А-92 - до 28,00 грн/л, А-95 - до 29,09 грн/л., а А-95+ - до 30,05 грн/л.
Напомним, по словам директора «А-95» Сергея Куюна, розничные цены имеют потенциал к снижению еще на 2,5 грн/л.
Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 4/3 января, грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,99
|
-0,50
|
28,99
|
-0,50
|
29,99
|
-0,50
|
28,99
|
-0,30
|
Shell
|
27,37
|
0,00
|
29,27
|
0,00
|
31,77
|
0,00
|
29,17
|
0,00
|
SOCAR
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,73
|
0,00
|
26,73
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
26,64
|
0,06
|
Glusco
|
27,75
|
0,00
|
28,75
|
0,00
|
29,75
|
0,00
|
28,75
|
0,00
|
Автотранс
|
27,83
|
-0,15
|
28,83
|
-0,15
|
30,98
|
0,00
|
28,53
|
-0,30
|
KLO
|
27,99
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
29,39
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
UPG
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
29,70
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
Параллель
|
27,16
|
-0,33
|
29,46
|
-0,50
|
x
|
x
|
29,46
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,78
|
-0,30
|
28,92
|
-0,18
|
x
|
x
|
28,68
|
-0,42
|
Chipo
|
27,52
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
31,29
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
Маркет
|
26,62
|
-0,65
|
27,72
|
-0,56
|
x
|
x
|
27,72
|
-0,27
|
Катрал
|
26,27
|
-0,10
|
27,57
|
-0,10
|
27,59
|
-0,10
|
27,27
|
-0,10
|
Фактор
|
25,90
|
-0,90
|
26,90
|
-0,90
|
x
|
x
|
25,70
|
-0,50
|
Mango
|
25,89
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
28,29
|
0,00
|
26,59
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
26,00
|
-0,69
|
27,00
|
-0,60
|
x
|
x
|
27,00
|
-0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
28,00
|
-0,06
|
29,09
|
-0,06
|
30,05
|
-0,05
|
29,04
|
-0,04
|
|
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