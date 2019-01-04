Ряд сетей АЗС 4 января снизили цены на бензины и дизельное топливо

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

В частности, бензины в сети AMIC подешевели на 50 коп./л: А-92 - до 27,99 грн/л, А-95 - 28,99 грн/л, А-95+ - 29,99 грн/л. ДТ подешевело на 30 коп./л, - 28,99 грн/л.

Тенденцию к снижению цен продолжили на станциях «Укргаздобычи» - все виды топлива подешевели на 50-69 коп./л.

Такие сети как «Автотранс», «Параллель», «Катрал», «Татнефть-АЗС-Украина», «Маркет» и «Фактор» опустили цены на 0,15-0,9 грн/л.

Средняя по стране цена ДТ снизилась до 29,04 грн/л, бензина марки А-92 - до 28,00 грн/л, А-95 - до 29,09 грн/л., а А-95+ - до 30,05 грн/л.

Напомним, по словам директора «А-95» Сергея Куюна, розничные цены имеют потенциал к снижению еще на 2,5 грн/л.

Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 4/3 января, грн/л: