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Региональные сети АЗС со 2 на 3 января опустили цены на бензин и дизельное топливо на 30-60 коп.
14:59 03.01.2019 |
Представленные преимущественно в Полтавской и Харьковской областях сети Marshal и «Надежда» снизили цены ДТ на 50 коп./л. Бензины на станциях Marshal подешевели на 30 коп./л, в сети «Надежды» - на 60 коп./л.
Розничная сеть компании «Автопорт» (ранее «Восточные ресурсы») опустила цены бензинов на 50 коп./л.
Средняя по стране цена ДТ снизилась до 29,08 грн/л, бензина марки А-92 - до 28,06 грн/л, а А-95 - до 29,14 грн/л.
Напомним, по словам директора «А-95» Сергея Куюна, розничные цены имеют потенциал к снижению еще на 2,5 грн/л.
Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 3/2 января, грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Amic
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
Shell
|
27,37
|
0,00
|
29,27
|
0,00
|
29,17
|
0,00
|
Параллель
|
27,49
|
0,00
|
29,96
|
0,00
|
29,46
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,73
|
0,00
|
26,73
|
0,00
|
26,58
|
0,00
|
Glusco
|
27,75
|
0,00
|
28,75
|
0,00
|
28,75
|
0,00
|
Sun Oil
|
26,89
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,75
|
0,00
|
28,75
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
Маркет
|
27,27
|
0,00
|
28,28
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Marshal
|
25,50
|
-0,30
|
26,50
|
-0,30
|
25,80
|
-0,50
|
KLO
|
27,99
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
Автопорт
|
28,80
|
-0,50
|
29,80
|
-0,50
|
29,80
|
0,00
|
UPG
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
SOCAR
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
Надежда
|
27,79
|
-0,60
|
28,79
|
-0,60
|
28,49
|
-0,50
|
Рур груп
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
ZOG
|
27,89
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
28,83
|
0,00
|
Mango
|
25,89
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
26,59
|
0,00
|
Chipo
|
27,52
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,06
|
-0,02
|
29,14
|
-0,02
|
29,08
|
-0,01
|
|
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