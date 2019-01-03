За праздники топливо на АЗС подешевело на 20 коп./л

За время выходных и новогодних праздников (с 28 декабря по 2 января) средние по стране розничные цены топлива опустились на 20 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средняя цена бензина марки А-92 опустилась до 28,10 грн/л, А-95 - до 28,18 грн/л, а дизельное топливо - до 29,10 грн/л.

В частности, на 50 коп./л цены на бензины снизил WOG, предлагая А-92 по 28,99 грн/л, А-95 - по 29,99 грн/л, ОККО опустила цену ДТ на 50 коп./л до 29,99 грн/л.

Shell за выходные снизила цены бензинов на 88-95 коп./л, ДТ - на 79 коп./л, в сети «БРСМ-Нафта» бензины подешевели на 13 коп./л, ДТ - на 6 коп./л, Glusco опустила цены на все топливо на 25 коп./л, Sun Oil и UPG - на 50 коп./л, Socar - на 1 грн/л.

Днепровская сеть «Нефтек» за этот период снизила цены сразу на 3 грн/л, полтавская «Надежда» - на 1,00-1,35 грн/л, «Азовнефтепродукт» - на 1 грн/л, «Параллель» - на 50 коп./л - 1,00 грн/л (см. табл.)

Отметим, что в период праздников крупнейшая в стране сеть АЗС группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и пр.) цены не меняли. Следовательно, разница между ценами премиального и экономсегмента сократились до примерно 1 грн/л.

Напомним, по словам директора «А-95» Сергея Куюна, розничные цены имеют потенциал к снижению еще на 2,5 грн/л.

Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 2 января/28 декабря, грн/л: