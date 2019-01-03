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За праздники топливо на АЗС подешевело на 20 коп./л
15:02 02.01.2019 |
За время выходных и новогодних праздников (с 28 декабря по 2 января) средние по стране розничные цены топлива опустились на 20 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Средняя цена бензина марки А-92 опустилась до 28,10 грн/л, А-95 - до 28,18 грн/л, а дизельное топливо - до 29,10 грн/л.
В частности, на 50 коп./л цены на бензины снизил WOG, предлагая А-92 по 28,99 грн/л, А-95 - по 29,99 грн/л, ОККО опустила цену ДТ на 50 коп./л до 29,99 грн/л.
Shell за выходные снизила цены бензинов на 88-95 коп./л, ДТ - на 79 коп./л, в сети «БРСМ-Нафта» бензины подешевели на 13 коп./л, ДТ - на 6 коп./л, Glusco опустила цены на все топливо на 25 коп./л, Sun Oil и UPG - на 50 коп./л, Socar - на 1 грн/л.
Днепровская сеть «Нефтек» за этот период снизила цены сразу на 3 грн/л, полтавская «Надежда» - на 1,00-1,35 грн/л, «Азовнефтепродукт» - на 1 грн/л, «Параллель» - на 50 коп./л - 1,00 грн/л (см. табл.)
Отметим, что в период праздников крупнейшая в стране сеть АЗС группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и пр.) цены не меняли. Следовательно, разница между ценами премиального и экономсегмента сократились до примерно 1 грн/л.
Напомним, по словам директора «А-95» Сергея Куюна, розничные цены имеют потенциал к снижению еще на 2,5 грн/л.
Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 2 января/28 декабря, грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
2 января
|
Изм.
|
2 января
|
Изм.
|
2 января
|
Изм.
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
-0,50
|
WOG
|
28,99
|
-0,50
|
29,99
|
-0,50
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Amic
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
Shell
|
27,44
|
-0,95
|
29,34
|
-0,88
|
29,24
|
-0,79
|
Параллель
|
27,49
|
-0,67
|
29,96
|
-0,50
|
29,46
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,69
|
-0,13
|
27,69
|
-0,13
|
27,17
|
-0,06
|
Glusco
|
27,75
|
-0,25
|
28,75
|
-0,25
|
28,75
|
-0,25
|
Sun Oil
|
26,89
|
-0,50
|
27,89
|
-0,50
|
27,39
|
-0,50
|
Маркет
|
27,27
|
0,00
|
28,28
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
KLO
|
27,99
|
-1,00
|
28,89
|
-0,80
|
29,59
|
-0,60
|
Азовнефтепродукт
|
28,00
|
-1,00
|
29,00
|
-1,00
|
29,50
|
-1,00
|
Автопорт
|
29,30
|
-0,50
|
30,30
|
-0,50
|
29,80
|
-1,00
|
UPG
|
26,40
|
-0,50
|
27,40
|
-0,50
|
26,90
|
-0,50
|
SOCAR
|
28,99
|
-1,00
|
29,99
|
-1,00
|
30,49
|
-1,00
|
Надежда
|
28,39
|
-1,35
|
29,39
|
-1,30
|
28,99
|
-1,00
|
Рур груп
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
-0,85
|
28,83
|
-0,20
|
Нефтек
|
26,00
|
-3,00
|
27,00
|
-3,00
|
27,19
|
-3,00
|
Mango
|
25,89
|
-0,60
|
26,89
|
-0,60
|
26,59
|
-0,20
|
Chipo
|
27,52
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,10
|
-0,19
|
29,18
|
-0,19
|
29,10
|
-0,17
|
|
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