Финансовые новости
- |
- 02.01.19
- |
- 13:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефтяные котировки упали в первый торговый день 2019 года
12:06 02.01.2019 |
Цены на нефть упали утром среды на фоне роста производства в США и слабых данных по Китаю.
Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале скинул 2,1% до $44,84 за баррель, а мартовский фьючерс на нефть сорта Brent снизился на 1,9% до $53,11 за баррель.
За 2018 год нефть WTI упала на 25%, что стало первым убыточным годом с 2015. Нефть также торгуется на 41% ниже четырехлетнего максимума в $77 за баррель, достигнутого в начале октября.
Нефть Brent потеряла 20% в 2018 году и упал на 39% ниже четырехлетнего максимума почти в $87 за баррель.
Управление энергетической информации (EIA) сообщило в понедельник, что в октябре добыча нефти в США выросла до рекордного уровня в 11,537 млн баррелей в сутки.
«Не стоит недооценивать производителей сланцевой нефти и нефтяную промышленность США в целом. Слишком часто в этом году рынок опирался на слабость инфраструктуры (трубопроводы, бригады по добыче, водители грузовиков и т. д.), Однако добыча нефти в США выросла более чем на 2 миллиона баррелей в сутки за год», - сказала JBC Energy.
Между тем, неутешительные экономические данные по Китаю также оказали давление на китайские акции.
Индекс деловой активности Caixin/Markit за декабрь упал до 49,7 с ноябрьских 50,2, что стало первым снижением за 19 месяцев.
Кроме того, значение показателя ниже 50 свидетельствует о снижении активности.
Это подтвердило тенденцию, зафиксированную в официальном отчете по деловой активности, который в понедельник отразил замедление до 49,4 в декабре.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Минимальная зарплата выросла на 450 гривен до 4 173 гривен с января
|Артист Зеленский решил баллотироваться в Президенты
|Смертоносные подарки. Сколько нового вооружения получили ВСУ в 2018 году
|Почему весной украинцы все равно выберут Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине стартовала монетизация жилищных субсидий
|Нефтяные котировки упали в первый торговый день 2019 года
|Украина вошла в 2019 с запасами газа в ПХГ 13,9 млрд куб. м
|Добыча газа в Украине выросла на 0,3%
|Украина в 2018г сократила транзит газа на 7,1%
|НКРЭКУ отчиталась о готовности к запуску нового розничного рынка электроэнергии с 1 января
Это интересно
|Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435
|Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи
|Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся