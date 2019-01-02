Нефтяные котировки упали в первый торговый день 2019 года

Цены на нефть упали утром среды на фоне роста производства в США и слабых данных по Китаю.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ​​феврале скинул 2,1% до $44,84 за баррель, а мартовский фьючерс на нефть сорта Brent снизился на 1,9% до $53,11 за баррель.

За 2018 год нефть WTI упала на 25%, что стало первым убыточным годом с 2015. Нефть также торгуется на 41% ниже четырехлетнего максимума в $77 за баррель, достигнутого в начале октября.

Нефть Brent потеряла 20% в 2018 году и упал на 39% ниже четырехлетнего максимума почти в $87 за баррель.

Управление энергетической информации (EIA) сообщило в понедельник, что в октябре добыча нефти в США выросла до рекордного уровня в 11,537 млн ​​баррелей в сутки.

«Не стоит недооценивать производителей сланцевой нефти и нефтяную промышленность США в целом. Слишком часто в этом году рынок опирался на слабость инфраструктуры (трубопроводы, бригады по добыче, водители грузовиков и т. д.), Однако добыча нефти в США выросла более чем на 2 миллиона баррелей в сутки за год», - сказала JBC Energy.

Между тем, неутешительные экономические данные по Китаю также оказали давление на китайские акции.

Индекс деловой активности Caixin/Markit за декабрь упал до 49,7 с ноябрьских 50,2, что стало первым снижением за 19 месяцев.

Кроме того, значение показателя ниже 50 свидетельствует о снижении активности.

Это подтвердило тенденцию, зафиксированную в официальном отчете по деловой активности, который в понедельник отразил замедление до 49,4 в декабре.