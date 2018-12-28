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Автогаз 28 декабря дешевеет в региональных сетях
12:50 28.12.2018 |
С 27 на 28 декабря розничные цены на сжиженный газ продолжили снижение, преимущественно в региональных сетях АЗС. Средние цены по стране опустились на 3 коп./л, до 13,57 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
В частности, на 30 коп./л автогаз подешевел в сетях UPG и Chipo, до 13,20 грн/л и 13,52 грн/л. соответственно. Днепропетровская сеть «Нефтек» и харьковская «Укргаздобыча» опустили цены на 20 коп./л.
В таких сетях, как AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», «Кворум», «Катрал» и «Автотехсервис», продукт подешевел на 1-29 коп./л.
Ранее аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что на розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения.
«Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом - на стеле», - считает А. Куюн.
Напомним, что с конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 28 декабря, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,79
|
0,00
|
WOG
|
13,77
|
0,00
|
Авиас
|
13,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,39
|
0,00
|
AMIC
|
13,44
|
-0,02
|
Shell
|
13,75
|
0,00
|
SOCAR
|
14,18
|
-0,04
|
БРСМ-Нафта
|
13,65
|
-0,01
|
Glusco
|
13,15
|
-0,25
|
Автотранс
|
13,53
|
-0,15
|
KLO
|
13,89
|
0,00
|
UPG
|
13,20
|
-0,30
|
Параллель
|
13,92
|
0,00
|
Кворум
|
13,70
|
-0,29
|
Chipo
|
13,52
|
-0,30
|
Род-Ник
|
13,20
|
0,00
|
Катрал
|
13,47
|
-0,10
|
Нефтек
|
13,59
|
-0,20
|
Автотехсервис
|
13,60
|
-0,10
|
Укргаздобыча
|
12,80
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
13,57
|
-0,03
|
|
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