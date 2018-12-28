Автогаз 28 декабря дешевеет в региональных сетях

С 27 на 28 декабря розничные цены на сжиженный газ продолжили снижение, преимущественно в региональных сетях АЗС. Средние цены по стране опустились на 3 коп./л, до 13,57 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

В частности, на 30 коп./л автогаз подешевел в сетях UPG и Chipo, до 13,20 грн/л и 13,52 грн/л. соответственно. Днепропетровская сеть «Нефтек» и харьковская «Укргаздобыча» опустили цены на 20 коп./л.

В таких сетях, как AMIC, SOCAR, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», «Кворум», «Катрал» и «Автотехсервис», продукт подешевел на 1-29 коп./л.

Ранее аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн отмечал, что на розничном рынке сохраняется потенциал для более существенного падения.

«Падение в рознице сдерживается большими запасами на рынке. Операторы, которые успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены. Сначала под видом акций и скидок по картам, потом - на стеле», - считает А. Куюн.

Напомним, что с конца ноября цена автогаза в рознице снизилась на 2,5 грн/л или почти на 15%. Газ на АЗС дешевеет в ответ на обвал цен на оптовом рынке, который наблюдается с конца октября.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС на 28 декабря, грн/л: